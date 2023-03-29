أول مسؤول أمريكي يصل الصين منذ إلغاء زيارة بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن مسؤولًا أمريكيًا زار الصين، الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس استئنافًا خجولًا للحوار بعد نحو شهرين على ألغاء واشنطن بشكل مفاجئ زيارة كان من المقرر أن يجريها وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وزار ريك ووترز الذي يرأس هيئة جديدة في الخارجية الأمريكية أطلقت عليها تسمية "تشاينا هاوس" تعنى بالإشراف على السياسة الأمريكية تجاه الصين، العاصمة بكين وشنغهاي وهونغ كونغ، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في تصريح للصحفيين.

وقال باتيل إن ووترز: "التقى نظراء له وموظفين أمريكيين مستقرين في الصين".