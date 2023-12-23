الحكومة الأرجنتينية تفرض على منظمي تظاهرة ضدها دفع كلفة الانتشار الأمني

فرضت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الجمعة، على منظمي أول تظاهرة ضدها دفع عشرات آلاف الدولارات لتغطية كلفة نشر قوات أمنية.

وشارك الآلاف في تظاهرة الأربعاء ضد إجراءات التقشف التي اتخذها ميلي، وإحياءً لذكرى احتجاجات عام 2001 الدامية التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة مانويل أدورني إن كلفة النشر المكثف لقوات الشرطة ورجال مكافحة الشغب بلغت 60 مليون بيزو (73 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي).

وأضاف أن "الفاتورة سترسل إلى الحركات الاجتماعية"؛ كونها "تتحمل مسؤولية الكلفة التي لا ينبغي أن تقع على عاتق المواطنين".