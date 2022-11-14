لحظة اعتقال المتهمة بتفجير إسطنبول (فيديو)

كما أعلنت شرطة اسطنبول، اعتقال 46 شخصا، على خلفية الانفجار.

كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن فجر اليوم أن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بزرع قنبلة في شارع الاستقلال.

وقال صويلو بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام إن المتهم بتنفيذ العملية "تلقى التعليمات من كوباني السورية"، وجار التحقيق لمعرفة المزيد.

وأضاف: "وفقًا لاستنتاجاتنا، فإنّ منظّمة حزب العمّال الكردستاني الإرهابيّة هي المسؤولة" على حد تعبيره.

وقال صويلو إن 51 جريحا من الـ81 الذين أصيبوا نتيجة التفجير الإرهابي قد خرجوا من المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم، بينما ما زال 5 يتلقون العلاج بالعناية الحثيثة.