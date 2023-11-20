الرئيس الأرجنتيني المنتخب: أول زياراتي للخارج ستكون لأمريكا وإسرائيل
قال الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي في مقابلة إذاعية اليوم الإثنين، إن أول زياراته الخارجية قبل تنصيبه ستكون إلى أمريكا ثم إسرائيل، وذلك في أعقاب فوزه بالانتخابات أمس الأحد.
وأضاف أنه سيتطلع أيضًا إلى خصخصة شركة الطاقة المملوكة للدولة واي.بي.إف.
وميلي وهو اقتصادي ليبرالي متطرف، يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي"، وأثار الجدل في مداخلاته التلفزيونية، وكان قد دخل المعترك السياسي قبل عامين.
وقال الرئيس المنتخب في وقت سابق: "إنني أعتبر إسرائيل حليفًا لدرجة أنني قلت سأقوم بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، تمامًا كما فعل الرئيس الأمريكي السابق ترامب".