بلينكن يزور إسرائيل ضمن جولة في الشرق الأوسط

قال مسؤول أمريكي كبير، الأربعاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه، اليوم الخميس، إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل زيارة لإسرائيل.

تأتي الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل فيما تواصل الولايات المتحدة المشاورات الدبلوماسية بشأن الحرب التي تشنها تل أبيب على غزة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي أموس هوكستين سيسافر أيضاً إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوتر بينها وبين حزب الله.

وقال المسؤول إن بلينكن سيغادر مساء الخميس "للتوقف في عدد من العواصم، بما في ذلك إسرائيل". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام القليلة الماضية بينما يعمل على تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.