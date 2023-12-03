هروب مزود أسلحة لـ"بوكو حرام" من سجن عسكري في نيجيريا

ذكرت وسائل إعلام ومصادر أمنية أن مزود أسلحة لجماعة بوكو حرام، يدعى "أبا جاش"، تمكن من الفرار من سجن عسكري في نيجيريا، وسط استنفار أمني من السلطات للقبض عليه.

وأفادت جريدة "الوحدة" التشادية، اليوم الأحد، بأن المتشدد الذي ينتمي إلى جماعة "بوكو حرام" والجندي السابق في الجيش النيجيري المحتجز، هرب من مركز التحقيق، وهو سجن عسكري يقع في ثكنات جيوا في مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو.

وتحتجز السلطات المئات من منتسبي جماعة بوكو حرام والمشتبه في انتسابهم لهذه الجماعة في هذا السجن، وكذلك الذين تم اعتقالهم في الجزء الشمالي من نيجيريا.

ورغم أن الصحيفة لم تحدد موعد هروب "أبا جاش" من السجن، فإن مصادر أمنية أشارت إلى أنه شوهد آخر مرة في 26 نوفمبر في مالاري، وفي ولاية بورنو أيضًا.