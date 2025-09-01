غواتيمالا تبدي استعدادها لاستقبال القصّر المرحلين من أمريكا

أبدى رئيس غواتيمالا، برناردو أريفالو، اليوم الاثنين، استعداد بلاده ورغبتها في استقبال نحو 150 قاصرًا لا أقارب معهم أسبوعيًا من الولايات المتحدة.

وكانت قاضية اتحادية أمريكية منعت، أمس الأحد، إدارة الرئيس دونالد ترامب من ترحيل مجموعة من أطفال غواتيمالا المهاجرين الذين صعدوا بالفعل على متن طائرات، وربما مئات آخرين في أماكن إيواء حكومية، بعد أن قدم محاموهم استئنافًا طارئًا قبل الفجر، بحسب "رويترز".

وقال أريفالو للصحفيين: "ننسق مع الولايات المتحدة.. لكن قرار إرسالهم وعددهم ووتيرة ترحيلهم هو قرار يعود إلى الحكومة الأمريكية".

وذكر ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب توصلت إلى اتفاق مع غواتيمالا يسمح بترحيل الأطفال الذين لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، على أن تبدأ عمليات الترحيل مطلع هذا الأسبوع.

وشن ترامب حملة واسعة النطاق على الهجرة بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.

ويصنف الأطفال المهاجرون الذين يصلون إلى حدود الولايات المتحدة دون وجود أحد الوالدين أو ولي الأمر على أنهم غير مصحوبين بذويهم، ويرسلون إلى ملاجئ تديرها الحكومة الاتحادية حتى يتسنى إسكانهم مع إحدى العائلات أو في دار رعاية، وهي عملية منصوص عليها في القانون الاتحادي.