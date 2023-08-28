مورد هواتف آيفون يطمح لمنصب الرئاسة في تايوان

أعلن الملياردير تيري جو، مؤسس شركة فوكسكون والمورد الرئيسي لآبل، اليوم الاثنين، أنه سيدخل سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة في تايوان عام 2024 كمرشح مستقل.

وقام جو بجولات في تايوان على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ونظم تجمعات تشبه تلك الخاصة بالحملات الانتخابية.

وقال "تحت حكم الحزب الديمقراطي التقدمي فيما يقرب من سبع سنوات مضت، قادوا تايوان إلى خطر الحرب على الصعيد الدولي، وعلى الصعيد المحلي، سياساتهم مليئة بالأخطاء.. عصر حكم رواد الأعمال بدأ".

وأردف قائلا للناخبين التايوانيين "أعطوني أربع سنوات وأعدكم بأنني سأحقق السلام في مضيق تايوان لمدة 50 عاما وسأضع أعمق أساس للثقة المتبادلة عبر المضيق".