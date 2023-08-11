خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول تأسيس جهاز أمن جديد‎

ذكرت القناة الإسرائيلية "12" أن وزير الجيش الإسرائيلي، يؤاف غالانت، وجه رسالة حادة، مساء الخميس، إلى وزير الأمن القومي، إتمار بن غفير، أعرب فيها عن معارضته لتأسيس الحرس الوطني كجهاز منفصل عن الشرطة، ويتبع لوزارة بن غفير مباشرة.

وقال غالانت إن "إنشاء جهاز أمني جديد سيشتت النظام الأمني الإسرائيلي ​​بأكمله"، وحسب الرسالة، فقد قال غالانت: "لا مكان للميليشيات الخاصة في إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق، في آذار مارس الماضي، على مطالبة بن غفير بتأسيس جهاز أمن جديد تحت مسمى " الحرس الوطني"، على أن يكون تحت سيطرة بن غفير.

من جهتها، حذرت المعارضة من الخطوة معتبرة إياها بمثابة إنشاء ميليشيا خاصة أو جيش خاص تحت إمرة بن غفير، كما حذرت أصوات عربية إسرائيل من ذلك، معتبرةً أن الهدف من "الحرس الوطني" هو المس بالمواطنين العرب في إسرائيل والضفة الغربية.

وأشارت القناة "12" إلى أن اللجنة التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية للنظر في إنشاء الحرس الوطني اجتمعت أكثر من 10 مرات، بمشاركة العديد من الخبراء الأمنيين في الجيش الإسرائيلي".

ونقلت القناة عن خبراء قولهم إن إنشاء الحرس الوطني الذي سيتبع مباشرة للوزير وليس إلى الشرطة وحرس الحدود سيكون "كارثة أمنية" على إسرائيل.

وأشارت إلى أن "مصادر في جهاز الأمن تعتقد أنه بحسب مداولات اللجنة، فإن فرصة التوصية بتأسيس الحرس الوطني كهيئة منفصلة تميل إلى الصفر، وأن هناك معارضة كبيرة لهذه الخطوة".

من جهته، هاجم زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني بن غفير وزير الدفاع، وقال للقناة: "لقد طور الوزير غالانت عادة بذيئة، وهي إصدار خطاب إلى وسائل الإعلام ثم إرساله إلى مكتبنا".

وأضاف: "لم نتلقَ بعد رسالة الوزير غالانت التي نشرت في وسائل الإعلام، مساء اليوم الخميس)، في واقع الأمر، اللجنة لم تصغ توصياتها بعد، لكننا نقترح عليه عدم التدخل في أمر لا علاقة له به".

وتابع بن غفير أن نتنياهو اتفق معه على "إنشاء حرس وطني في إسرائيل"، وذكر أنهما "سيقرران، وليس الوزير غالانت، كيفية عمل الحرس".

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية تخضع لمسؤولية وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما يخضع الجيش لوزير "الدفاع" مباشرة.