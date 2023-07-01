تقرير: 320 فرنسيًّا شاركوا في حرب أوكرانيا

كشف تقرير إخباري، أن ما لا يقل عن 320 فرنسيًّا غادروا بلادهم للقتال في أوكرانيا، منذ اندلاع الحرب هناك في شباط/ فبراير من العام الماضي.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن 120 من هؤلاء ينتمون إلى حركة اليمين المتطرف التي تخضع لمراقبة خاصة من قبل الأمن الداخلي في فرنسا منذ 2017.

وأضافت الصحيفة أن "هذه الأرقام دعت الأجهزة الأمنية الفرنسية المختلفة المسؤولة عن مراقبة ومتابعة هؤلاء الأفراد إلى أن تُولِي مزيدًا من الاهتمام بالأمر ما حداها إلى أن تكون أكثر تيقظًا وانتباهًا".

وفي حين أن لا حلَّ سريعًا للصراع في أوكرانيا يلوح في الأفق، فإن ما يقرب من 800 فرنسي أو مقيم على أراضي الدولة كانت لديهم النية للانضمام للقتال إمام لصالح القوات الأوكرانية أو الروسية، وفق التقرير.

وقال إنه "من بين المرشحين للتطوّع في الحرب الأوكرانية تم التعرف على نحو 40 فردًا ينتمون إلى حركة اليسار المتطرف".

وتابع: "أظهرت الأرقام أن من بين أولئك المرشحين للسفر فإن عدد المؤيدين لروسيا سواء ممن ينتمي لليمين المتطرف أو اليسار المتطرف يقدر بنحو 25 فردًا، أي أن العدد قليل جدًّا، ولهذا، يخضع الآخرون للمراقبة الحثيثة".

وبحسب "لوموند"، تُظهر أرقام الأجهزة الأمنية الفرنسية أن 70 من المغادرين للقتال في أوكرانيا عادوا إلى فرنسا بعدما التحقوا بجبهات القتال هناك.

وذكرت الصحيفة أن "من بين الـ 640 فرنسيًّا الآخرين الذين تم التعرف عليهم كمتطوعين للقتال في أوكرانيا فإن 480 منهم يعتبرون إلى جانب كييف، منهم 220 شخصًا أتمُّوا عملية إعدادهم وغادروا للقتال، عاد منهم إلى فرنسا أقل من النصف".

وأوضحت أن المتطوعين للقتال في أوكرانيا لا يخضعون لأيّ نوع من المساءلة القضائية في الوقت الحالي، وهم في هذا الأمر يختلفون عمن التحق للقتال في سوريا أو العراق إلى جانب المنظمات المتشددة التي يتم التعامل معها وفق القانون الخاص بمكافحة الإرهاب.

لوموند