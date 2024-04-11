الصين تندد بـ"التشهير والهجوم" ضدها خلال القمة الأمريكية اليابانية

قالت بكين الخميس إنها تعرّضت "للتشهير والهجوم" خلال القمة الأمريكية اليابانية الأخيرة في واشنطن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وجمعت القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا، إذ أعلنا "أهم شراكة دفاعية" بين بلديهما منذ الحرب الباردة.

وصرّحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي دوري أنه "في تجاهل لمخاوف الصين، شهّرت الولايات المتحدة واليابان بالصين وهاجمتاها في ما يتعلّق بقضية تايوان والقضايا البحرية".

وأضافت أنهما "تدخلتا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وانتهكتا الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".