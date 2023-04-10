تسريبات البنتاغون: إسرائيل وضعت 4 سيناريوهات لدعم أوكرانيا بالسلاح

وأضافت الوثيقة أن "السيناريو الأكثر ترجيحًا من بين السيناريوهات التي أثيرت، هو الضغط الأمريكي، الأمر الذي سيقود إسرائيل إلى تبني النموذج التركي، وهو تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية فتاكة من خلال طرف ثالث، مع الاستمرار في دعم الحل السلمي للحرب، وعرض استضافة محادثات الوساطة بين الطرفين، بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتسرد الوثيقة ثلاثة سيناريوهات إضافية يمكن أن تشجع إسرائيل على تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وهي "احتمال قيام روسيا بنقل أنظمة استراتيجية إلى إيران أو توسيع مساعدتها للبرنامج النووي الإيراني".

أما السيناريو الثالث فينطوي على "استفادة الولايات المتحدة من طلب إسرائيلي لمساعدة أمريكية إضافية في الحرب ضد إيران".

ويتعلق السيناريو الأخير باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الروسية ضد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي تهاجم سوريا.

نوعية الأسلحة

كما يتضمن التقرير تفاصيل الأسلحة التي يمكن أن تزود إسرائيل أوكرانيا بها، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "باراك 8"، وصاروخ "سبايك" الموجه المضاد للدبابات.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير دون الكشف عن هويته، إن "إسرائيل اتخذت موقفا واضحا للغاية في دعمها لأوكرانيا منذ اليوم الأول، وقررت التركيز على المساعدات الإنسانية فقط".