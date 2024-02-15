"مجرد مجاملة".. ترامب يعلّق على إشادة بوتين بـ"بايدن"
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن بأنها "مجرد مجاملة".
جاء ذلك خلال كلمة لترامب أمام مؤيديه في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، معقبا على مقابلة للرئيس الروسي بوتين أُذيعت الأربعاء، قال فيها إنه يفضّل جو بايدن على دونالد ترامب، لكنه مستعد للعمل مع أي رئيس أمريكي، وفق وكالة رويترز.
وأضاف ترامب: "كثير من الناس سيقولون إن ذلك سيئ للغاية". مؤكدا "أنها تصريحات جيدة".
وكان المحاور بافيل زاروبين قد سأل بوتين عمّن هو الأفضل بالنسبة لروسيا من بين بايدن، الديمقراطي، وترامب، الجمهوري؟.
وأجاب بوتين دون تردد: "بايدن. إنه شخص أكثر خبرة، ويمكن التنبؤ به، وسياسي من المدرسة القديمة".
وكان آلاف المناصرين قد تجمعوا في مدينة تشارلستون الأمريكية بولاية ساوث كارولينا في لقاء مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات.