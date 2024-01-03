وول ستريت جورنال: الانقسام في إسرائيل لا يزال موجودًا رغم الوحدة في الحرب

أظهر حكم للمحكمة العليا في إسرائيل، بشأن إبطال قانون كان يمكن أن يَحُد من سلطة المحاكم، أن البلاد لا تزال منقسمة، على الرغم من إظهار الوحدة في زمن الحرب، مع احتمالية عودة الانقسام من جديد بمجرد انتهاء حرب غزة.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية؛ فإن إبطال القانون، يُعد بمثابة تذكير بالانقسامات الأساسية في المجتمع الإسرائيلي التي تم وضعها جانباً خلال حرب غزة، وهي التوترات التي يمكن أن تندلع بمجرد انتهاء الصراع.

قال عميحاي كوهين، الباحث القانوني في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: “في الوقت الحالي، يبدو أن الحرب تلقي بظلالها على كل شيء؛ لكن التوتر الأساسي لا يزال قائمًا". كما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في منتصف ديسمبر/كانون الأول أن 69% من الإسرائيليين يريدون إجراء انتخابات مباشرة بعد انتهاء الحرب، بمن في ذلك أغلبية الناخبين اليمينيين.