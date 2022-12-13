الكنيست الإسرائيلي ينتخب ياريف ليفين رئيسا مؤقتا له

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "الجلسة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، شهدت انتخاب عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود رئيسا له، بعد أن تم تأجيل التصويت الذي كان من المفترض أن يتم يوم أمس".

وأضافت: "صوّت 64 عضواً في الكنيست لصالح ليفين، الذي سيتم تعيينه في هذا المنصب مؤقتاً".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، وعضو الكنيست ميراف بن آري من حزب "هناك مستقبل" الذي يرأسه يائير لابيد، ترشحا للمنصب ذاته.