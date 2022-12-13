الكنيست الإسرائيلي ينتخب ياريف ليفين رئيسا مؤقتا له
انتخب أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ياريف ليفين من حزب "الليكود" الذي يرأسه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، رئيساً للكنيست بشكل مؤقت، وسط خلافات بشأن تشريعات يطمح شركاء نتنياهو إلى تمريرها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "الجلسة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، شهدت انتخاب عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود رئيسا له، بعد أن تم تأجيل التصويت الذي كان من المفترض أن يتم يوم أمس".
وأضافت: "صوّت 64 عضواً في الكنيست لصالح ليفين، الذي سيتم تعيينه في هذا المنصب مؤقتاً".
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، وعضو الكنيست ميراف بن آري من حزب "هناك مستقبل" الذي يرأسه يائير لابيد، ترشحا للمنصب ذاته.
وأشارت إلى أن 5 أعضاء فقط أيدوا تعيين عودة في المنصب، وصوّت 45 لصالح تعيين بن آري.
وجاء تعيين ليفين في منصبه في الأيام المقبلة حتى تشكيل الحكومة المقبلة، من أجل تعزيز تمرير مشاريع قوانين بسرعة، في ظل تعثر جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية حتى اللحظة.
وخلال جلسة الكنيست، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لابيد، إن "نتنياهو يؤسس الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، إلا أن نتنياهو أكد أنه لا يعمل على تأسيس دولة دينية.