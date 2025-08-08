ترامب: نعمل على وقف القتل بالعالم بمعزل عن الترشح لجائزة نوبل للسلام

ترامب: سألتقي بوتين "قريباً جداً" وتنتهي أزمة أوكرانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: أ ف ب
08 أغسطس 2025، 8:52 م

أعلن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين "قريباً جداً"، في مسعى لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأضاف ترامب، خلال قمة ثلاثية مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف: "سألتقي الرئيس بوتين قريباً جداً. كان من الممكن أن يحدث اللقاء في وقت أقرب، لكن يبدو أن هناك ترتيبات أمنية يتعين أن تجرى".

وقال ترامب إن الوضع في أوكرانيا قد يجد طريقه إلى الحل "قريباً جداً".

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي "يريد الحصول على كل ما يحتاجه وعليه أن يتحضر للتوقيع على شيء ما".

