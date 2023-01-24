بريطانيا.. سوناك يأمر بالتحقيق في تسوية ضريبية لحليفه ناظم الزهاوي

بدوره، أكد زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر أنّ الفضائح التي طالت فترة ولاية بوريس جونسون تتواصل في عهد ريشي سوناك، بدلاً من مساعدة الأشخاص الذين "يكافحون مع فواتيرهم، من أجل وظائفهم وكلّ الضغوط التي نتجت عن 13 عاماً من فشل" المحافظين في السلطة.

وتتعرّض الحكومة لضغوط بسبب تعيين ريتشارد شارب في العام 2021 رئيساً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إذ إنّ هذا المصرفي السابق لعب قبل فترة وجيزة من تعيينه دور الوسيط لمساعدة جونسون في الحصول على قرض أثناء وجوده في داونينغ ستريت.

ودافعت رئاسة الحكومة البريطانية عن نفسها في مواجهة أيّ اتّهامات بـ"المحسوبية"، وطلبت من مفوّض الحكومة المسؤول عن التعيينات العامّة مراجعة عملية توظيف شارب لتبيان ما إذا كان قد شابها أيّ شائبة.

وطلب شارب من شبكة "بي بي سي" التحقيق في تعيينه لتحديد ما إذا كان هناك أيّ تضارب محتمل في المصالح.