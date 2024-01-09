بعد عقود من الحرب الأهلية.. المشهد في أمريكا لا يزال بـ"الأبيض والأسود"
يلوح طيف الحرب الأهلية في أفق انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، حيث يصارع البلد ذاكرته بممارسة خطيئة العبودية التي لا زالت تهدد السيادة البيضاء، حتى اليوم.
وقارن الرئيس جو بايدن، مؤيدي ترامب الذين لم يقبلوا بنتائج انتخابات عام 2020 مع كونفدرالية سابقة تبنت وجهة نظر "القضية الضائعة" للحرب الأهلية، التي شهدت الحرب من منظور الجنوبيين البيض وتجاوزت قضية الرق.
بدأ التركيز على الحرب الأهلية في عام 2024 عندما فشلت نيكي هايلي، في إدراج العبودية كسبب من أسباب الحرب أثناء ظهورها في نيو هامبشاير وهي تسعى لكسب مؤيدين لرئيس الحزب الجمهوري.
قال بايدن: "الآن، نحن نعيش في عصر قضية أخرى خاسرة"، "ومرة أخرى، هناك البعض في هذا البلد يحاولون تحويل الخسارة إلى كذبة، الكذبة التي لو سمح لها بالعيش ستجلب مرة أخرى ضرراً رهيباً لهذا البلد، والكذب في هذه المرة يتعلق بانتخابات عام 2020".
بيد أن الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الحالي عن الحزب الجمهوري، رجل شمالي يقيم الآن في ولاية فلوريدا الجنوبية، فإنه لا يستطيع أن يفهم لماذا لم يتم التفاوض على الحرب الأهلية بدلاً من خوضها. فهو إما نسي أو لا يعلم أن مسألة الرق كانت موضوع تنازلات متعددة في العقود التي سبقت الحرب الأهلية.
انتقد ترامب مرشحي الرئاسة الجمهوريين لآرائهم في الحرب الأهلية، بحجة أن دور لينكولن في إلغاء العبودية يرجع إلى حد كبير إلى الحرب، وانتقد رون ديسانتيس المرشح الجمهوري الثالث للرئاسة، أيضا منافسيه في الحزب لتعليقاتهم مستشهدا بدور لينكولن في إنقاذ الاتحاد.
ورُددت آراء ديسانتيس الخلافية بشأن الحرب الأهلية من قِبل الطلاب الذين زعموا أن آراءه كانت مدرجة في شريط فيديو، "الحرب الأهلية لم تكن عن العبودية ! بل كانت حول نظامين اقتصاديين متنافسين، وكان أحدهما في الشمال".
وقد استُخدِمَت مكافحة ديسانتيس لـ "اليقظة" لتعزيز صورته الوطنية في إطار مناقشة وطنية حول كيفية تدريس العنصرية والتاريخ في المدارس، كما أعرب ترامب عن شعوره بالإحباط إزاء تحول الرأي العام بشأن الحرب.
يؤكد مؤرخان في الحرب الأهلية، على أهمية فهم الحرب بين الدول أثناء اقتراب نهاية الديمقراطية الأمريكية. ويشير آدم روثمان، وهو أستاذ تاريخ في جامعة جورج تاون، إلى أن فهم أصول الحرب ومختلف التفسيرات أمر بالغ الأهمية، إذ إنه يوصي بقراءة خطاب لينكولن الثاني قبل نهاية الحرب الأهلية بوقت قصير، ويقول الخطاب، وهو أكثر من 700 كلمة، إن الحرب كانت جواب الله على خطيئة العبودية؛ ما يثبت ضرورة الحرب ونتائجها التي لا يمكن تجنبها.
كما تؤكد كارولين جاني، وهي أستاذة تاريخ في جامعة فرجينيا، على أهمية الحفاظ على الحقائق حول الحرب الأهلية، وتقول إنها كانت اللحظة التي انهارت فيها الديمقراطية في الولايات المتحدة. وتعتقد جاني أن الولايات قد انقسمت بسبب نتائج الانتخابات؛ ما يسلط الضوء على هشاشة الديمقراطية.