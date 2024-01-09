بعد عقود من الحرب الأهلية.. المشهد في أمريكا لا يزال بـ"الأبيض والأسود"

بيد أن الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الحالي عن الحزب الجمهوري، رجل شمالي يقيم الآن في ولاية فلوريدا الجنوبية، فإنه لا يستطيع أن يفهم لماذا لم يتم التفاوض على الحرب الأهلية بدلاً من خوضها. فهو إما نسي أو لا يعلم أن مسألة الرق كانت موضوع تنازلات متعددة في العقود التي سبقت الحرب الأهلية.

انتقد ترامب مرشحي الرئاسة الجمهوريين لآرائهم في الحرب الأهلية، بحجة أن دور لينكولن في إلغاء العبودية يرجع إلى حد كبير إلى الحرب، وانتقد رون ديسانتيس المرشح الجمهوري الثالث للرئاسة، أيضا منافسيه في الحزب لتعليقاتهم مستشهدا بدور لينكولن في إنقاذ الاتحاد.

ورُددت آراء ديسانتيس الخلافية بشأن الحرب الأهلية من قِبل الطلاب الذين زعموا أن آراءه كانت مدرجة في شريط فيديو، "الحرب الأهلية لم تكن عن العبودية ! بل كانت حول نظامين اقتصاديين متنافسين، وكان أحدهما في الشمال".

وقد استُخدِمَت مكافحة ديسانتيس لـ "اليقظة" لتعزيز صورته الوطنية في إطار مناقشة وطنية حول كيفية تدريس العنصرية والتاريخ في المدارس، كما أعرب ترامب عن شعوره بالإحباط إزاء تحول الرأي العام بشأن الحرب.

يؤكد مؤرخان في الحرب الأهلية، على أهمية فهم الحرب بين الدول أثناء اقتراب نهاية الديمقراطية الأمريكية. ويشير آدم روثمان، وهو أستاذ تاريخ في جامعة جورج تاون، إلى أن فهم أصول الحرب ومختلف التفسيرات أمر بالغ الأهمية، إذ إنه يوصي بقراءة خطاب لينكولن الثاني قبل نهاية الحرب الأهلية بوقت قصير، ويقول الخطاب، وهو أكثر من 700 كلمة، إن الحرب كانت جواب الله على خطيئة العبودية؛ ما يثبت ضرورة الحرب ونتائجها التي لا يمكن تجنبها.

كما تؤكد كارولين جاني، وهي أستاذة تاريخ في جامعة فرجينيا، على أهمية الحفاظ على الحقائق حول الحرب الأهلية، وتقول إنها كانت اللحظة التي انهارت فيها الديمقراطية في الولايات المتحدة. وتعتقد جاني أن الولايات قد انقسمت بسبب نتائج الانتخابات؛ ما يسلط الضوء على هشاشة الديمقراطية.