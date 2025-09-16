بين الضغط الدولي والصراع الداخلي.. إسرائيل تواجه تصدعا مجتمعيا غير مسبوق

بينما يناقش قادة إسرائيل توسيع العمليات العسكرية في غزة، تتكشف صورة داخلية متصدعة تعكس حجم الانقسام في المجتمع الإسرائيلي.

وكشف "المعهد الملكي للشؤون الدولية" ببريطانيا "تشاتام هاوس"، أنه وفي أحد أيام يوليو، تجمّع أقارب بعض الرهائن أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس، حاملين صور أحبّتهم ومطالبين بوقف الحرب في غزة عبر صفقة تبادل، هؤلاء يرون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطيل أمد الصراع لأهداف سياسية، متكئًا على دعم وزراء قوميين متشددين يهددون بإسقاط حكومته إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حماس.

على المستوى الدولي، تزداد عزلة إسرائيل وسط اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم حرب وتفاقم أزمة المجاعة في غزة، حتى أن حلفاء تقليديين بدأوا بالتشكيك، فيما تُظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وأوروبا تراجعًا في التأييد لإسرائيل وارتفاعًا غير مسبوق في التعاطف مع الفلسطينيين. بعض الحكومات الغربية لوّحت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أو فرض عقوبات، وهو ما اعتبرته تل أبيب تهديدًا مباشرًا لمكانتها.

ويذكر التقرير أن الداخل الإسرائيلي يُعاني انقسامًا حادًا؛ فالأصوات المحافظة تعتبر الانتقادات الدولية امتدادًا لـ"عداء تاريخي"، بينما يعترف شباب ليبراليون بأن صورة إسرائيل تتدهور وأن المجتمع بات أكثر انغلاقًا؛ فاستطلاعات الرأي المحلية أظهرت أن ثلثي الإسرائيليين يدعمون صفقة مع حماس لوقف الحرب، مع انقسام واضح بين اليمين واليسار حول جدوى الاستمرار في العمليات.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن هذا التباين يتعمق مع الجيل الجديد؛ إذ يرى محللون أن التحولات العالمية في المواقف تجاه إسرائيل، خاصة بين الشباب الغربي، ستترك أثرًا دائمًا على السياسات المستقبلية.

من جهته يرى الباحث والمختص بالشأن الإسرائيلي الدكتور خليل أبوكرش، أنه وبرغم أن هذه الانقسامات لم تنشأ نتيجة هذه الحرب، لأنها كانت قائمة قبل الحرب، فإن استمرار الحرب يُسرِّع من كشف مزيدٍ من الانشقاقات في المجتمع الإسرائيلي، مؤكدًا أن استطلاعات الرأي تشير إلى ذلك؛ فعلى سبيل المثال ما يزيد على 70% من المجتمع في إسرائيل يؤيّدون إنهاء الحرب وعودة الرهان، غير أن "الحكومة لا تصغي لما يطلبه الجمهور".

وأشار في حديثٍ خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن التيار اليميني الذي يقف على رأس السلطة الآن، يريد استمرار الحرب مضحيًا بثمن الرهائن، لدرجة أن كثيرًا من الوزراء وأعضاء الكنيست اليمينيين صرحوا بذلك علنًا، بما في ذلك وزيرة شؤون الاستيطان أوريت ستروك، التي حثّت وبشكلٍ واضح على ضرورة استمرار هذه الحرب.

وشدَّدت ستروك على أن "استعادة الرهائن ليست هي الثمن الذي يجب أن تتوقف الحرب لأجله؛ لأن هذه فرصة مواتية للقضاء على غزة وفرصة مهمة لتعميق السيادة والسيطرة اليهودية على الضفة الغربية"، على حد تعبيرها.

ولدى تناوله قضية الرهائن أشار أبوكرش إلى أن "هناك فرص كثيرة كانت متاحة لعودة الرهائن، لكن بحسب التقديرات اليمينية في إسرائيل فإن استمرار الحرب أولى وأهم من عودة الرهائن، ولذلك عمِلت الحكومة الإسرائيلية على إفشال جميع جهود الوساطة، سواء المصرية منها أو القطرية".

من ناحية أخرى كشف أبوكرش أن تظاهرات عائلات المحتجزين تكاد تكون بشكلٍ أسبوعي أو حتى يومي، ولكن هذه التظاهرات لا تزال ضعيفة حتى الآن وغير مؤثرة على جدار الحكومة أو ائتلافها الحاكم، حتى تتمكّن من إحداث تحول في التوجه السياسي ورؤية الحرب، وبالتالي طالما هذه الاحتجاجات والتظاهرات ضعيفة فلن تُلقي الحكومة لها بالًا".

وأضاف: "هناك في المقابل أيضًا معارضة ضعيفة ومفككة في إسرائيل، وتفتقر إلى أي برنامج بديل عن البرنامج الذي تطرحه الحكومة".

لكن في ظل غياب استراتيجية سياسية واضحة من الحكومة، يظل السؤال قائمًا: هل يستطيع المجتمع الإسرائيلي التكيف مع واقع العزلة الدولية، أم أن الانقسام الداخلي سيزيد هشاشة موقفه؟.