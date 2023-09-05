تقرير: أوكرانيا تريد اختراق الدفاعات الروسية لكن ذلك خطوة أولى

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن القوات الأوكرانية تحاول جاهدة اختراق التحصينات الروسية في جنوب البلاد، معتبرة أن القيام بذلك ليس سوى البداية وأن عليها إن نجحت في ذلك استغلال هذا الأمر بشدة.

وتحاول القوات الأوكرانية منذ حزيران/يونيو، عبور حقول الألغام والخنادق وخطوط الحواجز الدفاعية التي استغرقت القوات الروسية أشهراً في نصبها لصد الهجمات الأوكرانية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أحرزت القوات الأوكرانية تقدمًا في اختراق ما تسميه روسيا "بمنطقتها الأمنية الأمامية" في بلدة روبوتين، وتمكنت من التقدم نحو مستوطنة فيربوف القريبة شديدة التحصين.

وعلى الجانب الآخر لم تقم روسيا بتعزيز دفاعاتها الهائلة وحسب؛ بل عززت أيضا من قواتها، حيث يقول مسؤولون أوكرانيون ومحللو استخبارات إن موسكو قامت أيضًا بتحريك المزيد من القوات إلى تلك المنطقة.

وأشار تقرير "وول ستريت جورنال" إلى أن القوات الأوكرانية التي تعمل ضمن وحدات عسكرية صغيرة تسعى الآن إلى التسلل إلى الخطوط الروسية وفتح مسارات لمزيد من القوات التي تحمل معدات أثقل ولكنها تعمل على تجنب اكتشافها من قبل الرادارات الروسية.

ويسعى المسؤولون في كييف إلى إنشاء ما يسميه الاستراتيجيون العسكريون "نتوءا بارزا" في الدفاعات الخلفية لروسيا.

وإذا ما تمكنت أوكرانيا من إنجاز مهمتها "الصعبة للغاية" والمتمثلة في اختراق خطوط الدفاع الروسية، فسوف تحتاج إلى السيطرة على أي ثغرة وتوسيعها حتى تتمكن القوات الآلية المدرعة من التسلل عبر الخطوط الروسية ومحاولة اجتياح هذه الخطوط؛ وهو الأمر الذي يقاتل الروس من أجل وقفه، بحسب الصحيفة.

وقال الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك كيميت إن "إنجاز اختراق لخطوط الدفاع الروسية قد يسمح بمرور الوحدات الأوكرانية عبر تلك الخطوط، ولكنه يتعين على تلك القوات أن تقاتل كثيرا من أجل المحافظة على هذا الاختراق".

وأضاف أن الاختراق "في معظم الأحيان يفشل إذا كان العدو يتمتع بكفاءة كبيرة ولديه الوحدات العسكرية والخدمات اللوجستية اللازمة لدعم الهجمات المضادة ضد النقاط التي أنشأها المهاجمون داخل أراضي العدو".

وقد شنت القوات الروسية هجمات مضادة كثيرة لعرقلة تحقيق القوات الأوكرانية مكاسب خارج بلدة روبوتين، حيث قال عسكريون إن القوات الروسية دافعت بشراسة لمنع القوات الأوكرانية من السيطرة على الطريق المليء بالألغام بين بلدة روبوتين إلى فيربوف في مقاطعة زاباروجيا.

وإذا ما تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على فيربوف أو تجاوزها، فمن المرجح أن تتجه جنوبًا نحو ساحل البلاد على البحر الأسود، على بعد أكثر من 50 ميلًا والهدف من ذلك هو قطع الممر الذي تسيطر عليه موسكو، وهو "جسر بري" يمتد من حدود أوكرانيا مع روسيا في الشرق إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وتقول الصحيفة إن روسيا حشدت "الفخاخ" والقوات العسكرية في كل ركن من أركان ساحة المعركة المترامية الأطراف، وطمست خطوط دفاعها لتجعل من الصعب على مقاتلي كييف فهم ما ينتظرهم في ساحة المعركة.

وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن أولكسندر سولونكو، وهو جندي في كتيبة استطلاع جوي أوكرانية يعمل على تشغيل طائرات بدون طيار بالقرب من بلدة روبوتين قوله: "كل شجرة هنا محصنة بالخنادق الروسية ووراء كل شجيرة موقع للعدو".

وتقول الصحيفة إن تحقيق اختراق في جبهات القتال قد يتطلب أشهرا من القصف والهجمات والعمليات الفاشلة.

وفي هذا الصدد يقول الأوكرانيون إنه مهما حدث خلال الأيام والأسابيع المقبلة، فسوف يستمرون في القتال خلال فصل الشتاء وحتى العام المقبل؛ لأنهم يدركون الآن أن منح روسيا الوقت لبناء دفاعاتها كان خطأ استراتيجيًا؛ ولذا يتعين عليهم مواصلة الضغط على قوات موسكو.