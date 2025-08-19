قبل قمة الناتو.. رئيس الأركان الأمريكي يبحث مع نظراء أوروبيين ملف أوكرانيا

يعقد رئيس الأركان الأمريكي الجنرال دان كين مع عدد من نظرائه الأوروبيين مساء الثلاثاء في واشنطن محادثات بشأن أوكرانيا، بحسب ما أفاد مسؤول دفاعي أمريكي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبًا عدم الكشف عن هويته إنّ القادة العسكريين سيبحثون خلال هذا الاجتماع الحضوري "أفضل الخيارات لاتفاق سلام محتمل في أوكرانيا".

وتأتي هذه المحادثات عشية اجتماع سيعقده عبر الفيديو الأربعاء قادة جيوش الدول الـ32 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وسيشارك في اجتماع الأربعاء رئيس الأركان الأميركي.

وقال رئيس اللجنة العسكرية للحلف إنّه خلال اجتماع الأربعاء، سيقدّم القائد العسكري لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي ألكسوس غرينكفيتش، إحاطة "حول الوضع الأمني الراهن" بالتزامن مع "تقدّم الجهود الدبلوماسية لضمان السلام في أوكرانيا".

والإثنين، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسعى كبيرًا لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ جمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض، بعد ثلاثة أيام من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وعقب قمة البيت الأبيض قال ترامب إنّ بوتين وافق على لقاء زيلينسكي والقبول بنوع ما من الضمانات الغربية لأوكرانيا في مواجهة روسيا، في وعود تلقّتها كييف والقادة الأوروبيون بحذر شديد.