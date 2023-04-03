عبر منظار ليلي.. رئيس "فاغنر" يعلن السيطرة على وسط باخموت

أعلن يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، ليل الأحد/الإثنين، السيطرة على وسط مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

وقال بريغوجين في مقطع مصور عبر منظار ليلي، إنه "يقف بالضبط أمام مبنى إدارة المدينة (المحافظة)".

وأضاف زعيم "فاغر" في البيان الذي تلاه: "هذا العلم الروسي كتبنا عليه ذكرى طيبة لفلادلين تاتارسكي، قانونياً نحن أخذنا باخموت، عناصر قوات فاغنر أخذت باخموت".