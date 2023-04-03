عبر منظار ليلي.. رئيس "فاغنر" يعلن السيطرة على وسط باخموت
أعلن يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، ليل الأحد/الإثنين، السيطرة على وسط مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.
وقال بريغوجين في مقطع مصور عبر منظار ليلي، إنه "يقف بالضبط أمام مبنى إدارة المدينة (المحافظة)".
وأضاف زعيم "فاغر" في البيان الذي تلاه: "هذا العلم الروسي كتبنا عليه ذكرى طيبة لفلادلين تاتارسكي، قانونياً نحن أخذنا باخموت، عناصر قوات فاغنر أخذت باخموت".
وأشار بريغوجين إلى أن "القوات الأوكرانية أصبحت في المناطق الغربية للمدينة فقط".
وعقب ذلك، نشر بريغوجين مقطعاً صوتياً على قناته الإعلامية في تيليغرام قال فيه: "في الثاني من أبريل 2023 الساعة 23:00، رفعنا العلم الروسي مكتوباً عليه (ذكرى طيبة لفلادلين تاتارسكي)، وعلم الشركة العسكرية الخاصة فاغنر على إدارة مدينة باخموت، قانونياً باخموت أخذت.. العدو يتمركز في المناطق الغربية" بحسب قوله.
وفلادلين تاتارسكي مدون عسكري شهير في روسيا، قتل مساء الأحد بتفجير في مقهى بمدينة سانت بطرسبرغ مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.