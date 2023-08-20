تايوان: 25 مقاتلة صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان

قالت وزارة الدفاع التايوانية صباح اليوم الأحد، إن 25 مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تجري الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة. ووفقا لخريطة نشرتها الوزارة تشمل المقاتلات طائرات سو-30 وجيه-11.

وبدأ الجيش الصيني، السبت، تدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان، واصفاً التدريبات بأنها بمثابة "تحذير صارم" لها.

وحسب وكالة "شينخوا"، قال المتحدث العسكري، شي يي، إن هذه التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة الجيش في "السيطرة على المجال الجوي والبحري" والقتال "في ظروف معارك حقيقية".