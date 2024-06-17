"انتحال" لاتهام ترامب.. فريق بايدن يواجه "فضيحة جديدة"

وأدرج في منشوره عشرات الرسائل العنصرية التي ادعى أنه تلقاها خلال فترة ترشحه، والتي نعتته بأسماء مثل "القرد"، و"دون البشر"، ومهاجمة عقيدته الهندوسية.

واتهم السياسي الأمريكي أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بالتحريض عليه.

وقال في أحد منشوراته: "يخشى الحزب الجمهوري المتطرف اليوم من أن المهاجرين يأخذون وظائفهم ويشرعون في إيذاء مجتمعنا".

وبحسب موقع "نيويورك بوست"، فإن منافسه مايرز ارتاب من أحد الأسماء الموجودة في الصورة المرفقة بالمنشور.

وأشار الموقع إلى أن الاسم المثير للريبة هو "أنطونيو سكاليواج"، باعتباره شخصًا سبق أن هاجم مايرز عبر الإنترنت؛ ما دفعه إلى طلب إجراء تحقيق في مزاعم باتيل.

وتابع: "على الفور استدعى المحققون "فيسبوك" و"غوغل" للحصول على معلومات الحساب حول الملف الشخصي للمستخدم، مما قادهم مباشرة إلى باتيل، بما في ذلك عنوانه ورقم هاتفه ورقم بطاقته المصرفية".