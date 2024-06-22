اليونان.. استياء بعد اندلاع حريق غابات بسبب ألعاب نارية

وقال عمدة الجزيرة غيورغوس كوكوداكيس لقناة "إي آر تي" التلفزيونية العامة، إنه "غاضب من قيام بعض الأشخاص بإشعال الحرائق بهذه الطريقة غير المسؤولة"، مضيفا "أن البلدية سترفع دعوى مدنية ضد المسؤولين عن الحريق فور انتهاء التحقيق الأولي".

وأثار الخبر أيضا غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد بيان صادر عن خدمات الإطفاء توقيف 13 شخصا، السبت؛ بتهمة التسبب باندلاع الحريق بعد تحقيقات أجراها عناصر الإطفاء ستقدم نتائجها إلى النيابة العامة غدا الأحد.

وطالب كوكوداكيس السلطات بالتحرك لافتا إلى أن "الجزيرة ليس فيها طرق داخل الغابات" تسمح لرجال الإطفاء بالوصول إلى مناطق معينة.

ودعت الحماية المدنية إلى أقصى درجات اليقظة فيما خطر الحرائق "ما زال مرتفعا جدا" خصوصا في منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية وفي بيلوبونيز (جنوب) وفي وسط البلاد.

وأدى اندلاع حريق في جزيرة أندروس اليونانية إلى إخلاء أربع قرى وتحرك قاذفتي مياه وست مروحيات. ويُتوقع أن تصل تعزيزات من أثينا في المساء.