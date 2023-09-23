إصابة جندي أذربيجاني في انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ

أعلنت القوة الروسية لحفظ السلام المنتشرة في إقليم ناغورني قره باغ، اليوم السبت، أن جنديًا أذربيجانيًا أصيب في انتهاك لوقف إطلاق النار الجاري مع الانفصاليين الأرمن في الإقليم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنه "تم رصد انتهاك لوقف إطلاق النار في منطقة مارداكيرت، أصيب جندي في القوات المسلحة الأذربيجانية خلال تبادل للنيران".

ويشكّل جيب ناغورني قره باغ محور نزاع مديد، ألحقت السلطات السوفياتية الإقليم ذا الغالبية الأرمينية بأذربيجان عام 1921، وخاضت الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان، أذربيجان وأرمينيا، حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل.

وسمحت الهزيمة التي منيت بها باكو ليريفان آنذاك بالسيطرة على المنطقة ومناطق أذربيجانية مجاورة، وفي خريف العام 2020، اندلعت حرب جديدة أسفرت عن مقتل 6500 شخص خلال 6 أسابيع، لكن هذه المرة، انتهت الحرب بهزيمة أرمينيا التي أُجبرت على التنازل عن مناطق مهمّة لأذربيجان في ناغورني قره باغ ومحيطها.