تقرير يرصد أقوى الأساطيل العسكرية بالعالم في 2023
صنف الدليل العالمي للسفن الحربية العسكرية الحديثة (WDMMW) الذي يغطي 36 دولة، أقوى القوات البحرية في العالم، من حيث العدد الإجمالي للسفن الحربية والغواصات، إلى جانب عوامل مثل عمر الأسطول، ودعمه اللوجستي، وقدرات الهجوم والدفاع. بحسب موقع "Business insider".
جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الترتيب العالمي، تلتها الصين ثم روسيا. أما عربيا فقد ضم التصنيف كلاً من مصر، التي صُنفت بالمركز 13 والجزائر التي صُنفت بالمركز 15 متقدمتين على دول أوروبية مثل ألمانيا في المركز 18 وإسبانيا في المركز 17. أما المركز الأخير على سلم الترتيب فكان للبرازيل.
وأظهر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل بعدم تصنيف إنجلترا وفرنسا ضمن أول خمس دول؛ حيث جاءتا بالمركز التاسع والثامن على التوالي. أما المفاجأة الأخرى فكانت إندونيسيا التي جاءت بالمركز الرابع خلف أمريكا والصين وروسيا ومتقدمة على كوريا الجنوبية واليابان والهند وفرنسا وإنجلترا على التوالي.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة حققت درجات عالية للغاية؛ لأنها تتميز بمزيج واسع من أنواع السفن الحربية والغواصات. وقال إن البحرية الأمريكية لديها ما مجموعه 243 قطعة بحرية عاملة حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وتتوزع كالآتي: 11 حاملة طائرات، و68 غواصة، و43 طرادا، و70 مدمرة، و8 سفن حربية (قادرة على التعامل مع الألغام البحرية)، و10 زوارق دوريات بحرية، و33 سفينة هجومية برمائية.
أما الصين التي حلت ثانياً في الترتيب فلديها 423 قطعة بحرية عاملة حتى شهر أغسطس / آب 2023. وتتوزع كالآتي: ثلاث حاملات طائرات، و72 غواصة، و48 مدمرة، و71 طرادا، و44 فرقاطة، و49 سفينة حربية (قادرة على التعامل مع الألغام البحرية)، و127 سفينة دوريات بحرية، و11 سفينة هجومية برمائية.
أما روسيا، الثالثة عالمياً، فلديها 265 قطعة بحرية عاملة حتى شهر مارس/آذار 2023. وتتوزع كالآتي: حاملة طائرات واحدة فقط، 58 غواصة و12 مدمرة وأربع طرادات وفرقاطة واحدة و83 طرادا و28 سفينة حربية (قادرة على التعامل مع الألغام البحرية) و27 سفينة دوريات بحرية و21 سفينة هجومية برمائية.
وأكمل التقرير: "كان لعمر الأسطول البحري دور كبير في التصنيف أيضًا. حيث كان متوسط العمر للمراكز الثلاث الأولى: الصين 14 عامًا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 23 عامًا، وأخيرًا روسيا الأقدم بـ 30 عامًا".
موقع "Business insider"