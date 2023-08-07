تقرير يرصد أقوى الأساطيل العسكرية بالعالم في 2023‎

أما الصين التي حلت ثانياً في الترتيب فلديها 423 قطعة بحرية عاملة حتى شهر أغسطس / آب 2023. وتتوزع كالآتي: ثلاث حاملات طائرات، و72 غواصة، و48 مدمرة، و71 طرادا، و44 فرقاطة، و49 سفينة حربية (قادرة على التعامل مع الألغام البحرية)، و127 سفينة دوريات بحرية، و11 سفينة هجومية برمائية.

أما روسيا، الثالثة عالمياً، فلديها 265 قطعة بحرية عاملة حتى شهر مارس/آذار 2023. وتتوزع كالآتي: حاملة طائرات واحدة فقط، 58 غواصة و12 مدمرة وأربع طرادات وفرقاطة واحدة و83 طرادا و28 سفينة حربية (قادرة على التعامل مع الألغام البحرية) و27 سفينة دوريات بحرية و21 سفينة هجومية برمائية.

وأكمل التقرير: "كان لعمر الأسطول البحري دور كبير في التصنيف أيضًا. حيث كان متوسط العمر للمراكز الثلاث الأولى: الصين 14 عامًا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 23 عامًا، وأخيرًا روسيا الأقدم بـ 30 عامًا".

موقع "Business insider"