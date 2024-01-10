سيناتور: أمريكا تحتاج ترامب لينقذها من الانحدار

قال السيناتور الأمريكي جون باراسو، إن وضع الولايات المتحدة كان أفضل في عهد الرئيس دونالد ترامب، فيما "يواصل جو بايدن إفشال أمريكا".

وأثنى باراسو في لقاء مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، على سياسات ترامب في الطاقة والحدود والاقتصاد، وانتقد سياسة بايدن "لعدم وضع حدود واضحة" بشأن القضايا ذاتها، حسب رأيه.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية من لقاء باراسو، قوله: "لا يمكننا تحمل 4 سنوات أخرى من فشل جو بايدن".

ودعا السيناتور الجمهوري كل من يرغب في "إعادة البلاد لمسارها"، إلى اختيار مجلس محافظ جمهوري ومجلس شيوخ "قويين".

وشدد باراسو، وفق الصحيفة، على أن الأمريكيين بحاجة إلى "عودة ترامب إلى البيت الأبيض".