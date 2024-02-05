مقتل 3 من الميليشيات الأفغانية إثر الغارات الأمريكية على سوريا (صور)

وأوضحت أن القتلى، هم: "محمد علي أكبري، وعلي الحسيني، ومحمد رضا السادات علوي"، مضيفة أن "الحسيني هو القائد المقرَّب من الجنرال قاسم سليماني".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، مقتل حمزة علوي أحد قادة ميليشيات تسمَّى "فيلق فاطميون الأفغاني"، وذلك في ذات الهجوم الأمريكي.