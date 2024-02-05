مقتل 3 من الميليشيات الأفغانية إثر الغارات الأمريكية على سوريا (صور)
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأحد، عن مقتل 3 من الميليشيات الأفغانية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، إثر الغارات الأمريكية على مدينة دير الزور شرق سوريا، بينهم قائد مقرب من الجنرال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.
وذكرت منصة "فيلق القدس"، أن "4 من قوات فيلق فاطميون (ميليشيات أفغانية) لقوا مصرعهم جراء الهجوم الأمريكي، مساء الجمعة، على أهداف في مدينة دير الزور شرق سوريا".
وأوضحت أن القتلى، هم: "محمد علي أكبري، وعلي الحسيني، ومحمد رضا السادات علوي"، مضيفة أن "الحسيني هو القائد المقرَّب من الجنرال قاسم سليماني".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، مقتل حمزة علوي أحد قادة ميليشيات تسمَّى "فيلق فاطميون الأفغاني"، وذلك في ذات الهجوم الأمريكي.
وقال النائب في البرلمان الإيراني عن الحرس الثوري، العميد محمد إسماعيل كوثري، إن الحرس لم تكن لديه قواعد في الأهداف، التي هاجمتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا، مؤخرًا.
وأدانت طهران، عبر وزير خارجيها حسين أمير عبداللهيان، الهجمات الأمريكية الأخيرة على العراق وسوريا، معتبرة أن "أمن العراق، وسوريا، واليمن، وفلسطين، بمثابة أمن المنطقة".