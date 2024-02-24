بعد عامين من الحرب.. هل تتخلى أمريكا عن أوكرانيا؟

يثير تراجع التزام الولايات المتحدة تجاه كييف مخاوف من احتمال انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، بعد مرور عامين على اندلاعها، وأن تجد أوروبا نفسها بمفردها في أي صراعات مستقبلية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، إن بوتين راهن في بداية حربه على أوكرانيا في فبراير/شباط عام 2022، على أن الدول الغربية، خاصة الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، لن تتمتع بالقدرة على تحمل معارضة هجومه على أوكرانيا، وسوف تذعن في النهاية لعملية "تقطيع أوصال أوكرانيا أو اختفائها التام".

وأضافت أنه بعد مرور عامين على بداية هذه الحرب، أثبتت أوكرانيا أنها "خصم لدود"، حيث استعادت نصف الأراضي التي احتلتها روسيا في البداية، وألحقت خسائر مذهلة بالجيش الروسي الأكثر قوة.

واعتبرت أن أوروبا استوعبت أيضًا الصدمة الاقتصادية الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، وعملت على تعزيز إنفاقها العسكري والتزاماتها تجاه أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة إلى إقرار الاتحاد الأوروبي هذا الشهر حزمة مساعدات جديدة بقيمة 54 مليار دولار لكييف، متغلبًا على اعتراضات المجر.

لكن في المقابل، رأت الصحيفة أن رهان بوتين يؤتي ثماره في الولايات المتحدة، على الأقل في الوقت الحالي، حيث نجحت موسكو في إدخال نفسها في الحروب الثقافية الأمريكية.

وفي هذا الصدد، تشدد الصحيفة على أن دعم أوكرانيا داخل الولايات المتحدة، الذي كان يعتبر على نطاق واسع قبل عامين مصلحة وطنية أمريكية بديهية، أصبح الآن قضية حزبية مثيرة للانقسام في عام الانتخابات.

وقالت الصحيفة: "بدأ جزء ملحوظ من اليمين الجمهوري في الإعراب عن إعجابه ببوتين، وحتى بجمال مترو الأنفاق في موسكو، وجودة محلات السوبر ماركت الروسية، في حين أعربوا عن إزدرائهم للحكومة والجيش المحاصرين في أوكرانيا".