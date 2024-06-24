نتنياهو يتلقى تحذيرا رسميا بشأن "قضية الغواصات"
تلقى خمسة مسؤولين إسرائيليين، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحذيرا رسميا في ما يتعلق بقضية شراء غواصات من شركة ألمانية.
أعلنت ذلك اللجنة الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في القضية، بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الإثنين.
وبحسب الصحيفة، جرت الصفقة محل التحقيق في فترة حكومة نتنياهو السابقة، حين اشترت إسرائيل الغواصات من شركة بناء السفن الألمانية ثيسنكروب، في صفقة وصفت بالغامضة بقيمة ملياري دولار، وخضعت الصفقة للتدقيق بحثًا عن فساد ورشوة محتملة.
وأبلغت اللجنة نتنياهو أنها حددت، استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها حتى الآن، استخدامه منصبه كرئيس للوزراء بين عامي 2009 و2016 لإعطاء الضوء الأخضر لعمليات الشراء دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
ودعت اللجنة إلى تقديم شهادات إضافية والاطلاع على الأدلة المتعلقة بسلوك المسؤولين.
وتستهدف اللجنة التي تحقق في القضية المعروفة بـ"قضية الغواصات" بالإضافة إلى نتنياهو، قائد البحرية الإسرائيلي السابق، رام روثبرغ، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي، أفنير سيمشوني.
ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو لا يعتبر مشتبها به في القضية، لكنه أدلى بشهادته أمام الشرطة في ما يتعلق بالصفقة، بينما تم توجيه الاتهام إلى العديد من مساعديه المقربين، وإدانة بعضهم لتورطهم في المفاوضات.
ووفقا لبيان من 11 صفحة أصدرته اللجنة، اتخذ نتنياهو قرارات ذات "تداعيات كبيرة على الأمن" وتجاوز حكومته من أجل التوصل إلى اتفاقات مع ألمانيا بشأن سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن نتنياهو استبعد الهيئات الأمنية ذات الصلة عند التعامل مع "مسائل سياسية أمنية حساسة"، وتجنب توثيق الاجتماعات و"خلق قنوات عمل موازية ومتضاربة، وبالتالي المخاطرة بأمن الدولة والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية".
وأمضت لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت عام 2022، أكثر من عامين في التحقيق في مشتريات الغواصات والسفن التي تمت في ظل حكومة نتنياهو السابقة.
وفي بيان باسم نتنياهو، ذكر مكتب رئيس الوزراء أن "الغواصات ركيزة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي، في مواجهة إيران التي تحاول تدميرنا".
وأضاف البيان أن "اقتناء الغواصات لا يضر بأمن إسرائيل، بل يضمن وجودها، وأن التاريخ سيثبت أن رئيس الوزراء نتنياهو كان على حق في هذه القضية واتخذ القرارات الصحيحة لصالح أمن إسرائيل".