بعيدا عن وسائل الإعلام.. تشييع جثمان المراهق نائل في فرنسا اليوم

تقام مراسم جنازة المراهق الجزائري نائل، الذي قتل على يد شرطي فرنسي، اليوم السبت، في مدينة نانتير غرب باريس، حسبما أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب رئيس بلدية نانتير، باتريك جاري، من الصحفيين عدم الذهاب إلى موقع الجنازة وذلك حفاظا على خصوصية الأسرة.

كما حث محامو عائلة نائل الصحفيين على عدم حضور الجنازة لتجنب أي تدخل إعلامي.

وشددوا على أهمية منح الأسر المنكوبة الخصوصية والاحترام الذي يحتاجون إليه في هذا الوقت العصيب.

على صعيد متصل، قضى شاب عشريني بعد ظهر الجمعة في شمال غرب فرنسا بعد إصابته بجروح إثر "سقوطه" ليلة الخميس إلى الجمعة من أعلى سطح متجر خلال أعمال الشغب التي تشهدها فرنسا احتجاجا على مقتل الصبي برصاص الشرطة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن تعزيز انتشار الأمن في البلاد وتعبئة 45 ألف عنصر من الشرطة والدرك.

وسمحت الحكومة الفرنسية للدرك بإنزال عربات مصفّحة إلى الشوارع في إطار سعيها لاحتواء الشغب والتخريب.

أ ف ب

لوفيغارو