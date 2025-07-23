روسيا تطلق مناورات "عاصفة يوليو" البحرية

أعلنت روسيا الأربعاء، بدء مناورات بحرية واسعة تحت اسم "عاصفة يوليو"، تمتد من الـ23 إلى الـ27 من يوليو/ تموز، وتشمل مناطق استراتيجية في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي، وبحري البلطيق وقزوين.

وقالت وزارة الدفاع: إن التدريبات تُجرى تحت إشراف القائد الأعلى للقوات البحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، وبمشاركة قطع بحرية ووحدات من أساطيل الشمال، والبلطيق، والمحيط الهادئ، وقزوين، وفق وكالة "سبوتنيك".

ووفق بيان الوزارة، تهدف المناورات إلى تقييم جاهزية القوات البحرية لتنفيذ مهام غير تقليدية، إلى جانب اختبار كفاءة الأسلحة الدقيقة والبعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والتقنيات العسكرية الحديثة.

المناورات تأتي بعد أسابيع من مناورات سابقة في بحر البلطيق، شارك فيها قطع من الأسطول الشمالي وبدعم من طائرات القوات الجوية الفضائية وقوات منطقتي موسكو ولينينغراد العسكريتين.