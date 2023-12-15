مقتل 11 شرطيا برصاص مسلحين جنوب شرق إيران

ذكر التلفزيون الإيراني، أن مسلحين من البلوش هاجموا مركزا للشرطة في جنوب شرق البلاد في وقت مبكر من صباح الجمعة، ما أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن وإصابة عدد آخر.

وأضافت وسائل الإعلام الرسمية، أن عددا من أعضاء جماعة جيش العدل المتشددة قتلوا أيضا في اشتباكات تلت الهجوم في بلدة راسك في إقليم سستان وبلوشستان الفقير.