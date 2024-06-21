البنتاغون يسمح لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب "العمق الروسي"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السماح لكييف باستخدام الصواريخ الطويلة المدى التي قدمتها واشنطن لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسي، في حال كان ذلك "دفاعاً عن النفس".

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي إن "الهدف من هذه السياسة هو إعطاء القدرة للرد على النيران، فعندما تطلق القوات الروسية النار عبر الحدود، يمكن لأوكرانيا الرد على تلك القوات البرية باستخدام الذخائر التي تقدمها الولايات المتحدة، وإن ذلك من حق أوكرانيا دفاعا عن النفس".

وكان البيت الأبيض أعلن أمس أنه سيعجل بتسليم صواريخ دفاعية اعتراضية إلى أوكرانيا عبر إعادة توجيه الشحنات المقررة لدول حليفة أخرى.