ضبط ورشة لتصنيع متفجرات وسترات انتحارية في إيران (فيديو)

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الخميس، ضبط ورشة سرية لتصنيع المتفجرات والسترات الانتحارية تابعة لـ"جيش العدل" البلوشي المعارض في منطقة جاه جمال بمدينة إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن متحدث باسم قوات الأمن الإيرانية "أن العملية الأمنية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب بعد هجوم نفذته الجماعة قبل خمسة أيام وأسفر عن قتل خمسة من عناصر الشرطة في المحافظة".

وأشار المتحدث إلى أن عناصر الأمن عثروا خلال التفتيش على "5 كيلوغرامات من المواد المتفجرة المصنوعة يدوياً، و64 فتيلاً كهربائياً، و24 وحدة تحكم عن بعد، و11 ريموت كهربائيًا، وقنابل يدوية واثنتين من قنابل عيار 40 ملم".

وأضاف "كما تم العثور على 2 سترة انتحارية ليلية، و140 متراً من الفتائل التفجيرية، بالإضافة إلى قنبلة يدوية جاهزة للانفجار وكميات من الأسلحة والذخيرة".

وأفادت قيادة الأمن الإيرانية أمس بأن المواجهات المسلحة أسفرت عن قتل 13 من عناصر "جيش العدل" البلوشي الذي تعتبره طهران منظمة إرهابية، مضيفة أن "المواجهات أسفرت عن قتل أحد أفراد القوات النظامية وإصابة آخر"، فيما أكدت الجماعة في بيان فقدان عدة من عناصرها خلال الاشتباكات دون تحديد العدد بدقة.

وأوضحت السلطات أن القتلى كانوا متورطين في الهجوم الأسبوع الماضي على وحدات دورية الشرطة، ما يجعل العملية الأمنية رداً مباشراً على الأنشطة المسلحة للجماعة في إيران شهر.