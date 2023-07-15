شاب عربي يعدل عن حرق نسخة من التوراة أمام سفارة إسرائيل بستوكهولم

تراجع شاب سويدي من أصل عربي عن حرق نسخة من التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في السويد، ظهر اليوم السبت.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن الشاب أحمد علوش، السوري الأصل، تراجع عن نيته حرق نسخة من التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

وبحسب الإذاعة، قال علوش إن نيته كانت فقط احتجاجًا على حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم، أواخر الشهر الماضي.

وأضاف أن السلطات السويدية سمحت له بتنظيم تجمع جماهيري، وليس بحرق كتب مقدسة.

وأثار إعلان شرطة السويد الموافقة على تنظيم الاحتجاج الجماهيري غضبًا وانتقادًا إسرائيليًا.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الحكومة السويدية نقلت رسالة إلى إسرائيل تفيد بأنها تعمل على تغيير القانون المحلي الذي يسمح بحرق كتب مقدسة، لكن ذلك يتطلب تعديل القانون ويستغرق وقتًا.