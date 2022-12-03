سيئول توقف مسؤولًا كبيرًا سابقًا في قضية مقتل موظف حكومي بين الكوريتين

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم حزب "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس يون سوك-يول، أن مدير مكتب الأمن الوطني في عهد الرئيس مون جاي-إن (2017-2022)، سوه هون، "أوقف في وقت مبكّر صباحًا".

جاء ذلك بعد إصدار قاضٍ مذكرة توقيف بحقه نظرًا إلى "خطورة (الوقائع التي يُشتبه بأن سوه ارتكبها)، ومنصب المشتبه به وخطر أن يحصل طمس أدلة".

وبعد توقيف وزير الدفاع السابق سوه ووك في تشرين الأول/أكتوبر والقائد السابق لخفر السواحل، أصبح سوه هون ثالث مسؤول كبير سابق يتمّ توقيفه في قضية مقتل موظف في هيئة إدارة الصيد الكورية الجنوبية لي داي-جون، بشكل غامض عام 2020.