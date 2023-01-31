إسرائيل تتأهب خشية رد إيراني على هجوم أصفهان

قررت إسرائيل، الإثنين، تعزيز منظومة الدفاع الجوي، ورفع حالة التأهب، خشية رد إيراني على استهداف مبنى لتطوير الصواريخ في أصفهان قبل يومين.

وقالت قناة "كان" العبرية إن "هناك حالة تأهب كبيرة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خشيةً من رد انتقامي إيراني".

وأكدت القناة أنه تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي في شمال إسرائيل، وكذلك رفع حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي خشية الرد الإيراني.

وأوضحت أن "من بين السيناريوهات التي تخشاها إسرائيل، هي شن إيران هجمات ضد إسرائيل بواسطة صواريخ أو طائرات مسيرة تنطلق من اليمن أو سوريا".

وأضافت القناة العبرية: "المنظومة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يكون الانتقام الإيراني أيضًا عن طريق استهداف السياح ورجال الأعمال وكبار المسؤولين الإسرائيليين في الخارج والسفارات".