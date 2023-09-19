الجيش الأمريكي يعلن العثور على حطام طائرة "إف-35" المفقودة

أعلن الجيش الأميركي عصر الإثنين أنّه عثر على حطام طائرة مقاتلة شبح من طراز إف-35 فُقد أثرها قبل حوالى 24 ساعة فوق الساحل الشرقي للولايات المتّحدة بعدما قفز منها قائدها لسبب لم يتّضح حتى الآن.

وكتبت قاعدة "جوينت بيز تشارلستون" العسكرية في منشور على منصّة "إكس" أنّ الجيش "وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلّية، عثر على حقل حطام في مقاطعة وليامزبرغ" بولاية كارولاينا الجنوبية.

وبالعثور على هذه الطائرة الحربية الفائقة التطوّر والبالغة كلفة الواحدة منها حوالي 80 مليون دولار، تُسدل الستارة على عملية بحث شاملة أطلقتها السلطات عصر الأحد وطلبت خلالها من سكّان المنطقة مساعدتها في تحديد موقع هذا الحطام الثمين.

وفتح فقدان هذه الطائرة الباب أمام الكثير من السخرية والتندّر على الإنترنت بسبب مزاياها في التخفّي، وهي من الجيل الخامس مزوّدة بتقنيات لتفادي رصدها من الرادار.