نيويورك تايمز: إسرائيل تعيد حساباتها بشأن سلوك إيران

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل بدأت تعيد حساباتها بشأن سلوك إيران، حيث اعتادت على استهداف المسؤولين الإيرانيين دون انتقام مباشر من طهران، إذ إن عملياتها اتسمت بالحذر دومًا دون أن تنزلق إلى خوض حرب مباشرة، إلا أن ذلك الافتراض دحضته الهجمات الإيرانية الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين، كانوا يجادلون في العلن و السر، وطوال سنوات، بأنه كلما تعرضت إيران لضربة أقوى، أصبحت أكثر حذرًا بشأن الرد، لكن ما حدث أدى لقلب الموازين.

الخبرة المتراكمة

وجاء الهجوم ردًا على الهجوم الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الشهر، على قنصلية طهران في سوريا والتي أسفرت عن مقتل 7 مسؤولين عسكريين إيرانيين هناك.

وقال محللون إن ذلك أظهر أن القادة في طهران لم يعودوا راضين عن قتال إسرائيل من خلال وكلائهم المتنوعين، مثل ميليشيا حزب الله في لبنان أو ميليشيا الحوثيين في اليمن، ولكنهم بدلاً من ذلك مستعدون لمواجهة إسرائيل مباشرة، بحسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيسة السابقة للأبحاث في الموساد (وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية) سيما شاين: قولها: "أعتقد أننا أخطأنا في الحسابات".