دعما لـ"روته".. رئيس رومانيا ينسحب من المنافسة على منصب الأمين العام للناتو
أعلنت رومانيا انسحاب الرئيس كلاوس يوهانيس من المنافسة على منصب أمين عام حلف شمال الأطلسي، وهو ما يمهد الطريق أمام رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لخلافة الأمين العام الحالي ينس ستولتنبرغ.
وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إن "رئيس رومانيا أبلغ دول الحلف سحب ترشيحه لمنصب الأمين العام للمنظمة"، مضيفا أن بوخارست تدعم الآن روته.
وأضاف البيان أن "يوهانيس طلب من أعضاء المجلس إبداء رأيهم في ترشح مارك روته لمنصب الأمين العام لحلف الناتو، وأعلنوا تأييدهم لدعم رومانيا لترشح رئيس الوزراء الهولندي".
ويمهد انسحاب يوهانيس (65 عاما) الطريق أمام روته لخلافة ستولتنبرغ على رأس التحالف الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن حصل على دعم أعضاء آخرين.
وتتطلب تسمية أمين عام جديد للناتو إجماعا من جميع أعضاء الحلف البالغ عددهم 32.
ويشغل روته حاليا منصب رئيس وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، في هولندا، ومن المقرر أن يترك منصبه في الأسابيع المقبلة إثر تشكيل حكومة هولندية جديدة.