مقتل 4 من عناصر الأمن بهجوم لطالبان في باكستان

شنت طالبان باكستان، اليوم الأحد، هجومًا على نقطة تفتيش في ولاية بلوشستان بجنوب غرب البلاد؛ تسبب بمقتل ثلاثة شرطيين وعنصر في حرس الحدود.

وبين مصدر رسمي، أن اثنا عشر مقاتلا من طالبان هاجموا هذا الموقع في إقليم زوب؛ ما أدى إلى اندلاع معركة استمرت ساعتين.