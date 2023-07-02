مقتل 4 من عناصر الأمن بهجوم لطالبان في باكستان
شنت طالبان باكستان، اليوم الأحد، هجومًا على نقطة تفتيش في ولاية بلوشستان بجنوب غرب البلاد؛ تسبب بمقتل ثلاثة شرطيين وعنصر في حرس الحدود.
وبين مصدر رسمي، أن اثنا عشر مقاتلا من طالبان هاجموا هذا الموقع في إقليم زوب؛ ما أدى إلى اندلاع معركة استمرت ساعتين.
وقال مفوض الإقليم سعيد عمراني: "قتل ثلاثة شرطيين وعنصر في حرس الحدود، إضافة إلى رجل يشتبه بأنه أحد المهاجمين".
ولاحقًا، أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم، لافتة إلى أن القتيل المذكور الذي أردته الشرطة هو أحد المهاجمين.
وطالبان باكستان لا صلة تربطها بطالبان الأفغانية، لكن عقيدة مماثلة تجمعهما.
وازدادت الهجمات في باكستان منذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان وانتهاء وقف إطلاق النار بين طالبان باكستان والحكومة الباكستانية، في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، بعد سريانه لوقت طويل.
ووقعت الهجمات خصوصًا في المناطق المجاورة لأفغانستان. وتعتبر إسلام آباد أن مقاتلي طالبان باكستان يلوذون بهذا البلد. وفي كانون الثاني/يناير، قام شخص قالت السلطات إنه مرتبط بطالبان باكستان، بتفجير نفسه في مسجد تابع لقاعدة للشرطة في بيشاور (شمال شرق)؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من ثمانين شرطيًا.