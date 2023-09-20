الأمريكيون يتساءلون: هل نتشارك مع إسرائيل نفس القيم؟

قال موقع "Axios" الأمريكي إن نظرة الأمريكيين إلى إسرائيل، بشكل عام، هي أنها حليف وشريك مهم للولايات المتحدة، ولكن على الرغم من ذلك فإن الكثير من الأمريكيين يتساءلون عما إذا كانت كلتا الدولتان (أمريكا وإسرائيل) تتشاركان نفس القيم والمصالح.

وظهر هذا التوجه من خلال نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة "أسوشيتدبرس" ومركز "نورك" (NORC) للأبحاث. ويأتي نشر نتائج الاستطلاع قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وسيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك؛ وهو اللقاء الأول بين الزعيمين منذ عودة نتنياهو إلى السلطة العام الماضي.

وفي نتائج الاستطلاع، قال 4 من بين 10 أمريكيين إن إسرائيل شريكة للولايات المتحدة ولكنها لا تشاطرها ذات القيم والمصالح.

وأظهر الاستطلاع أيضاً انقساماً واضحاً في نظرة الحزبين الرئيسين؛ الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل، حيث قال أكثر من نصف الديمقراطيين (53%) إن إسرائيل حليف لا تشاطر الولايات المتحدة الأمريكية مصالحها وقيمها ولكن يجب التعاون معها، مقارنةً بـ 32% من الجمهوريين قالوا الشيء نفسه، فيما قال الثلث فقط من المشاركين في الاستطلاع إن إسرائيل حليف يشارك الولايات المتحدة القيم والمصالح.

المصدر: موقع "Axios"