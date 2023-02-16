تقرير عبري: تصريحات إيلي كوهين تتسبب بـ"خيبة أمل" في أوكرانيا

وأوضحت الصحيفة أن "ذلك بسبب تجنّب الوزير الإسرائيلي إدانة روسيا بشكل واضح أو حتى ذكرها"، مشيرةً إلى أن ذلك يعني أن كوهين "تعامل مع الحرب الروسية على أوكرانيا وكأنها كارثة طبيعية".

وأكد كوهين، خلال المؤتمر، أن "إسرائيل تعارض قتل المدنيين الأبرياء، وتدعم سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها"، مستطردًا بالقول: "زرت بلدة بوتشا التي حطمت الصور المأساوية فيها إسرائيل".