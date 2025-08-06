إقالة زعيم صرب البوسنة من منصبه

أقالت السلطات الانتخابية البوسنية زعيم صرب البوسنة الانفصالي ميلوراد دوديك من منصبه، بحسب "أسوشيتيد برس".

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جاء ذلك، في أعقاب صدور حكم من محكمة الاستئناف يقضي بسجنه لمدة عام ومنعه من ممارسة جميع الأنشطة السياسية لمدة ست سنوات.

وذكرت اللجنة الانتخابية المركزية أن دوديك لديه الحق في الاستئناف، مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد 90 يوما من اتخاذ القرار.

وكانت آخر انتخابات رئاسية لصرب البوسنة قد أجريت في عام 2022.

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وتم إلغاء تفويض دوديك كرئيس لصرب البوسنة، نظرا لأنه صدر ضده حكم قانوني بالسجن لمدة عام واحد وحظر من ممارسة ي نشاط سياسي لمدة ست سنوات.

وأكدت محكمة استئناف في البوسنة والهرسك، الجمعة، حكما قضائيا سابقا يقضي بسجن زعيم صرب البوسنة الموالي لروسيا لمدة عام ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة ست سنوات بسبب أفعاله الانفصالية.

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ورفض دوديك حكم المحكمة وأضاف أنه سيستمر في العمل كرئيس لصرب البوسنة طالما أنه يحظى بدعم برلمان صرب البوسنة.

وحصل أيضًا على دعم من قبل الرئيس الصربي الشعبوي ألكسندر فوتشيتش بالإضافة إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.