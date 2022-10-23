زيلينسكي: روسيا الوحيدة القادرة على استخدام السلاح النووي في أوروبا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على استخدام الأسلحة النووية في أوروبا.

وانتقد زيلينسكي افتراض وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال مكالماته الهاتفية مع نظرائه الغربيين، بأن أوكرانيا ربما تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" في الصراع الحالي، وهو سلاح تقليدي مزوَّد بمواد نووية.

وأضاف زيلينسكي في رسالته المصورة المسائية: "إذا كان بإمكان أي أحد استخدام الأسلحة النووية في هذا الجزء من أوروبا، فهو مصدر واحد فقط، وهذا المصدر هو الذي أمر الرفيق شويغو بالاتصال هاتفيا هنا أو هناك".

وتابع: "الكل يفهم جيدا، إنهم يفهمون من هو مصدر كل الأشياء القذرة التي يمكن تخيلها في هذه الحرب".

وكان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، قد نفى مزاعم نظيره الروسي، سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي بينهما يوم الأحد، بأن الدول الغربية تعمل على تسهيل خطة كييف لتصعيد الصراع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن والاس "نفى هذه المزاعم وحذر من أن مثل هذه الادعاءات يجب ألا تستخدم ذريعة لزيادة التصعيد".

وكانت وكالات الأنباء الروسية قد ذكرت نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن شويغو أخبر والاس في الاتصال الهاتفي بأن روسيا تشعر بالقلق من أن كييف قد تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" في أوكرانيا، وهو ادعاء كرره في اتصالين مع وزيري الدفاع الفرنسي والتركي في وقت سابق من اليوم.

ولم تنشر روسيا أي دليل يدعم هذا الادعاء.