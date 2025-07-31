ترامب مهاجماً رئيس الاحتياطي الفدرالي: "غبي للغاية"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، اليوم الخميس، واصفا إياه بأنه "غبي"، بعد أن أبقت مؤسسته معدلات الفائدة بدون تغيير يوم أمس الأربعاء، رغم حضّه طوال أسابيع على خفضها.

وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع "تروث سوشال"، أن باول "متأخر للغاية، وفي الواقع، غاضب للغاية، وغبي للغاية، ومسيّس للغاية للقيام بهذه الوظيفة".

وكما كان متوقعًا، أبقى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بدون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، بحسب "فرانس برس".

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وصرح باول بأن المؤسسة لا يزال بإمكانها الانتظار لمعرفة المزيد عن مسار الاقتصاد قبل تغيير معدلات الفائدة الرئيسة.

وأضاف ترامب صباح الخميس: "لقد فعلها مجددا جيروم باول (المتأخر جدًا)" ، وذلك بعد أسابيع من إبداء انزعاجه من الرجل، الذي عينه لرئاسة المؤسسة خلال ولايته الأولى.

وكان ترامب قد صرّح مؤخرا: "أريده أن يخفض أسعار الفائدة"، ومن شأن هذه الخطوة أن تسهّل الائتمان، وتشجّع النشاط الاقتصادي، وتخفّف عبء ديون الحكومة الفدرالية.

لكن باول اعتبر الأربعاء أنه لا يزال هناك "كثير من الشكوك التي يتعين حلها" فيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي، وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم.

وواصل التضخم ارتفاعه في الولايات المتحدة في شهر حزيران/يونيو الماضي، ليصل إلى 2,6% على أساس سنوي، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرسمي الذي نشر الخميس، مع فرض مزيد من الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات المستوردة.

وكان معدل التضخم قد بلغ 2,4% في شهر أيار/مايو على أساس سنوي.

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منذُ الربيع، دأب ترامب على دعوة محافظي الاحتياطي الآخرين إلى إقالة باول، وأعرب مرارا عن رغبته في إقالته.

والأسبوع الماضي، قام الرئيس ترامب بزيارة مفاجئة لمشروع تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، والذي يعتبره مكلفا للغاية.

وقال الرئيس ترامب مجددا اليوم الخميس إن هذا المشروع "يعتبر واحدا من أسوأ المشاريع العقارية تخطيطا أو (أكثرها) فسادا في تاريخ الإنشاءات".