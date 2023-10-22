"ميتة دماغيًّا".. ضحية ثانية لشرطة "الأخلاق" الإيرانية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الفتاة أرميتا جيراوند التي دخلت في غيبوبة في وقت سابق من هذا الشهر بعد مواجهة مزعومة مع قوات الأمن بسبب انتهاك القواعد الصارمة للحجاب في البلاد "ميتة دماغيًّا".

وقالت شبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية "متابعة الحالة الصحية لأرميتا جيراوند تشير إلى أن دخولها في حالة موت دماغي تبدو مؤكدة رغم جهود الطاقم الطبي".