"ميتة دماغيًّا".. ضحية ثانية لشرطة "الأخلاق" الإيرانية

"ميتة دماغيًّا".. ضحية ثانية لشرطة "الأخلاق" الإيرانية
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الفتاة أرميتا جيراوند التي دخلت في غيبوبة في وقت سابق من هذا الشهر بعد مواجهة مزعومة مع قوات الأمن بسبب انتهاك القواعد الصارمة للحجاب في البلاد "ميتة دماغيًّا".
وقالت شبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية "متابعة الحالة الصحية لأرميتا جيراوند تشير إلى أن دخولها في حالة موت دماغي تبدو مؤكدة رغم جهود الطاقم الطبي".
وتنفي السلطات الإيرانية ما تقوله جماعات حقوقية من أن الفتاة (16 عامًا) أُصيبت بعد مواجهة في الأول من الشهر الجاري مع أفراد من الشرطة مسؤولين عن فرض قواعد الزي الإسلامي الإلزامية في مترو طهران.
وقد يتسبب هذا التقرير عن أرميتا جيراوند في إحياء احتجاجات على مستوى البلاد أثارتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عامًا) العام الماضي أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها.