المخابرات العسكرية الأوكرانية تعلن تنفيذ "عملية خاصة" في القرم

قالت المديرية الرئيسية للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، إنها نفذت بالتعاون مع القوات البحرية "عملية خاصة" الليلة الماضية، هبط خلالها أفراد من الخدمة في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وأضافت أن "وحدات خاصة على متن زوارق هبطت على الشاطئ في منطقتي أولينيفكا وماياك"، مشيرة إلى أن "جميع الأهداف" تحققت وأوقعت خسائر بشرية في صفوف العدو. ولم تحدد تلك الأهداف.

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، أن بلاده ستنهي "احتلال روسيا" لشبه جزيرة القرم، وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو.