المخابرات العسكرية الأوكرانية تعلن تنفيذ "عملية خاصة" في القرم
قالت المديرية الرئيسية للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، إنها نفذت بالتعاون مع القوات البحرية "عملية خاصة" الليلة الماضية، هبط خلالها أفراد من الخدمة في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
وأضافت أن "وحدات خاصة على متن زوارق هبطت على الشاطئ في منطقتي أولينيفكا وماياك"، مشيرة إلى أن "جميع الأهداف" تحققت وأوقعت خسائر بشرية في صفوف العدو. ولم تحدد تلك الأهداف.
أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، أن بلاده ستنهي "احتلال روسيا" لشبه جزيرة القرم، وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو.
وقال في مؤتمر دولي عن القرم، تشارك فيه أكثر من 60 دولة، إن "القرم ستحرَر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا التي لا تزال للأسف تحت الاحتلال".
يذكر أن روسيا سيطرت على القرم، وضمتها إليها في 2014 في خطوة لم تعترف بها أغلب الدول الأخرى، فيما سيطرت روسيا على أجزاء أخرى من أوكرانيا إثر حرب بدأت بين الطرفين في فبراير/ شباط 2022.